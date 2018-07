Beim Stadtmarkt in Radenthein boten zahlreiche Oberkärntner Direktvermarkter ihre mehrfach prämierten Produkte an.

Hockend von links: Hans Briggl, Michael Maier, Natascha Riembrecht, Sieglinde Kohlmayer. Stehend von links: Karin Walder, Gabi Hofer, Anna Kohlmayer, Franz Morgenstern und Melanie Golob © KK/RADENTHEIN

Unter dem Titel „So ausgezeichnet is(s)t Radenthein“ organisierten Melanie Golob und Anna Kohlmayer mit der Stadtgemeinde Radenthein ein kulinarisches Fest. Hunderte Besucher folgten den Ruf und verkosteten die prämierten Produkte am Stadtmarkt in Radenthein. Bürgermeister Michael Maier moderierte das kulinarische Feuerwerk der Genüsse. Gabi Hofer von der Fischzucht Feld am See präsentierte unter anderen die Goldforelle gebeizt, für die sie bereits fünf Goldmedaillen erringen konnte. Seit Juni ist sie in der Kategorie „Fisch heiß“ Genusskrone-Bundessieger. Natascha Rimbrecht vom Bio-Bergbauernhof Hasentrattner in Kaning wurde Genusskrone-Landessiegerin für ihre Käsekreationen Granatkäse und Kuzi-Bergkäse.