Der Gailtaler Manuel Lenzhofer ist erblindet und arbeitet an einer Karriere als Programmierer.

Dass er nicht mehr sehen kann, hält Manuel Lenzhofer (21) von nichts ab: Seit 13 Jahren spielt er Schlagzeug © Michaela Viertler

Ein junger Mensch mit einer positiven Lebenseinstellung, wie kaum ein zweiter. Ein kluger Kopf, Mathematik und Physikgenie, musikalisch, sportlich mit einem Fable für alternative Medizin. Das alles beschreibt Manuel Lenzhofer aus Treßdorf bei Kirchbach. Bei ihm wurde im Alter von sieben Jahren Retinitis Pigmentosa diagnostiziert, eine unheilbaren Augenkrankheit, bei der die Sinneszellen in der Netzhaut nach und nach zerstört werden. Mittlerweile ist Manuel blind: „Als ich die Diagnose bekam, machte ich mir nicht viel daraus. Ich konnte die Tragweite der Situation nicht abschätzen. Zwischendurch war es deprimierend, weil ich noch nicht genug fühlen konnte für die Blindenschrift, aber normale Schrift nicht mehr sehen konnte. Deshalb war der Unterricht manchmal beschwerlich. Heute sehe ich meine Beeinträchtigung als Chance. Ohne sie hätte ich nie so ein Interesse an Mathematik entwickelt“, erklärt der 21-Jährige.