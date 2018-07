Die Perchtengruppe „Patres Infernum“ aus Villach veranstaltet am 14. Juli ein Soap Hockey Turnier. Teams können sich noch anmelden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nico Dulle und Dominik Santler im sommerlicheren Outfit © KK/Privat

Mit Eishockey hat das zwar nur entfernt zu tun, ein rutschiges Spielfeld und Tore gibt es – bei sommerlichen Temperaturen – am 14. Juli ab 8 Uhr in Hermagor aber trotzdem. Die Perchtengruppe „Patres Infernum“ aus Villach lädt heuer nämlich erstmals zum Soap Hockey (Seifen Hockey) Turnier auf den Trainingsplatz des SV Egg in Latschach bei Hermagor.