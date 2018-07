Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Umbalfälle im Nationalpark Hohe Tauern © (c) Nationalpark Hohe Tauern/Martin Lugger

Die Temperaturen klettern bis 27 Grad. Ein Hochdruckgebiet dehnt sich bis zu uns aus. Es sorgt heute, Sonntag, für zumeist recht freundliches Wetter mit viel Sonnenschein und tagsüber nur einigen Wolken. Auch die Quellwolkenbildung über den Bergen bleibt am Nachmittag zumeist nur gering und daher sind auch keine Regenschauer oder Gewitter zu erwarten. "Wer den Tag im Freien verbringen möchte, der wird durch das Wetter kaum behindert werden und vor allem Wanderungen oder Bergtouren sind durchaus empfehlenswert", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen eignen sich aber auf für einen Besuch im Schwimmbad oder für einen Abstecher zum nächsten Badesee. Die höchsten Werte erreichen zum Beispiel in Millstatt in den Nachmittagsstunden 26 oder 27 Grad.