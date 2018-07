Facebook

Klaus Feistritzer, Birgit Bachmann, Ula Strasser sowie Luk Strasser mit Enkelin Nora stellten das neue Spätzle-Kochbuch vor © MARTINA PIRKER

Alle Gäste waren sich einig: „Die besten Spätzle weit und breit gibt es im Restaurant auf der Alten Burg in Gmünd.“ Das kommt nicht von ungefähr, denn Chefin Ula Strasser, die in der Küche das Zepter in der Hand hält, stammt aus Schwaben und machte ihr Spätzle-Variationen vor 25 Jahren in Gmünd salonfähig. Die Idee zu einem Spätzle-Kochbuch schwebte ihr schon länger vor. 2015 war es so weit, dass sie sich gemeinsam mit dem Künstler und Fotografen Klaus Feistritzer und ihrem Ehemann Luk Strasser ans Werk machte. Sie gab darin alle ihre Küchengeheimnisse preis. „Wir gehen in gut drei Jahren in Pension und wissen nicht, welche Zukunft das Restaurant haben wird. Unsere Stammgäste haben immerhin die Möglichkeit, meine Rezepte nachzukochen“, sagt Strasser.

