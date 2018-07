Großalarm in Hermagor: Offenbar hatte man in der Nähe des Bahnhofs eine Fliegerbombe entdeckt. Die entpuppte sich schließlich als Druckluftbehälter, den die ÖBB vor vielen Jahren vergraben hatte.

In der Nähe des Hermagorer Bahnhofs wurde eine Fliegerbombe gefunden © Claudia Lux

Am Freitag um 12.30 Uhr wurde in Hermagor Großalarm gegeben. Der Baggerfahrer "Joe" Bidner war bei Grabungsarbeiten in der Nähe des Bahnhofs auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen. "Es hat ausgeschaut wie eine 250-Kilo-Fliegerbombe", bestätigte später Entminungsexperte Harald Puntigam, der aus Graz eingeflogen worden war. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr und ÖBB sicherten den Fundort und veranlassten eine großräumige Sperre. Die einsatzleitung hatte Bezirkshauptmann Heinz Pansi übernommen.