Großalarm in Hermagor: Offenbar hatte man in der Nähe des Bahnhofs eine Fliegerbombe entdeckt. Die entpuppte sich schließlich als Druckausgleichsbehälter, den die ÖBB vor vielen Jahren vergraben hatte.

Der Behälter ähnelt einer Bombe aufs Haar © Salcher

Am Freitag um 12.30 Uhr wurde in Hermagor Großalarm gegeben. Der Baggerfahrer "Joe" Bidner war bei Grabungsarbeiten in der Nähe des Bahnhofs auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen.