Ex-IV-Präsident Christoph Kulterer, IV Kärnten-Geschäftsführerin Claudia Mischensky und Neo-Präsident Timo Springer © (c) Rieder Adalbert

Mit programmatischen Ansagen und einer Vision für Kärnten 2030 startete Donnerstagabend der Neo-Präsident der Kärntner Industriellenvereinigung, Timo Springer, in sein neues Amt. Als Rahmen wählte der Miteigentümer und CEO der Springer Maschinenfabrik in Friesach das Sommerempfang der IV, auf Initiative seines Vorgängers erstmals im Spittl in Spittal an der Drau. Im altehrwürdigen Rahmen blickte Springer weit in die Zukunft – und entwarf eine Vision, in der Kärnten das führende Technologieland im Süden Österreichs ist. Als „vielfältiges, offenes und internationales“ Bundesland zieht es dann Gründer und hinzuziehende Unternehmer an und begleitet vorhandene Unternehmen auf ihrem Weg dorthin. „Kärnten soll Industrie 4.0 sein – als Vorbild für ganz Österreich“, so Springer, der den anwesenden Politikern auch einige Hausaufgaben mit auf den Weg gab – etwa die Konzentration auf „Hotspots“ im Breitbandbereich, anstatt „das ganze Land zu verkabeln.“

