Ein Regenschirm ist heute nicht von Nachteil © Fuchs Jürgen

Der Freitag bringt insgesamt deutlich mehr Wolken als Sonnenschein und einige Regenschauer mit Schwerpunkt in den Tauernregionen. Bereits am Vormittag kann es von Norden her übergreifend einmal regnen. Weiter im Süden regnet es nur mehr selten. Bei den Temperaturen ist ein leichter Trend nach unten feststellbar. In Spittal an der Drau unter 25 Grad, in den höheren Tallagen unter 20 Grad. Nicht nur im Möll-, Lieser- und Maltatal frischt schon ein recht lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen auf.