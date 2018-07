Facebook

Die Betreuung der Schüler der Volksschule Ost bleibt bis auf Weiteres Schuljahren aufrecht © RIE-PRESS

Die Schülerhorte der Volksschulen (VS) West und Ost ab dem kommenden Schuljahr in eine ganztägige Schulform (GTS) überzuführen, wurde von Mitgliedern des Bildungsausschusses des Spittaler Gemeinderats angedacht. Grund dafür war der stetige Rückgang der für die Hortbetreuung angemeldeten Schüler. Das hatte zur Folge, dass es in Spittal an beiden Volksschulen nur noch drei, anstatt bisher vier Hortgruppen gab und der Beitrag, den das Land Kärnten jährlich pro Hortgruppe zahlt – das sind 23.000 Euro – für eine

Gruppe eingestellt wurde.

