Berge erklimmen oder Volkstänze aus verschiedenen Ländern kennenlernen stehen in dieser Woche neben der sportlichen Rutschpartie "Soap Hockey" und einer Ausstellungseröffnung im Lindenhof am Programm.

Naturlehrpfad Gamsgrube © KK/ALEXANDER MÜLLER

Sommerführungen

Von heute Montag, den 9. Juli bis einschließlich 28. September werden im Nationalpark Hohe Tauern kostenlose Führungen um 11 Uhr abgehalten.

Der Naturlehrweg Gamsgrube birgt viele Besonderheiten im Alpengebiet. Seit dem Ende der Eiszeit haben sich hier Flugsandablagerungen gebildet, die Lebensraum für Edelweiß, Alpenaster, Weißer Speik und vieles mehr bieten. Am Panoramaweg geht es oberhalb der Pasterze mitten hinein ins Herz des Nationalparks. Anmeldungen sind erbeten unter Tel. (04825) 61 61.

Volkstanzfestival

Jugendgruppen aus Indien, Italien, Kasachstan, Kroatien, Österreich, Paraguay, Serbien, Ukraine und Ungarn begeistern mit Tanzfolklore.

Von Mittwoch, den 11. Juli bis Sonntag, den 15. Juli wird an den verschiedensten Orten aufgetanzt.

Mittwoch: Auftakt um 18 Uhr im Stadtpark Spittal bei Schlechtwetter im Stadtsaal Spittal

Donnerstag: Freies Tanzen im Hotel Moserhof in Seeboden ab 18 Uhr, bei Schlechtwetter im Kulturhaus Seeboden

Donnerstag: Umzug vom Moserhof zum Hauptplatz in Seeboden mit tänzerischen Darbietungen ab 18.30 Uhr, bei Schlechtwetter im Kulturhaus Seeboden

Freitag: Tanzvorführungen in Gmünd am Hauptplatz ab 18 Uhr, bei Schlechtwetter in der Lodronschen Reitschule

Samstag: Auftanz an der Seepromenade Millstatt ab 11 Uhr, bei Schlechtwetter im Kongresshaus Millstatt

Sonntag: Verabschiedung der Gruppen im Kolpinghaus Spittal um 9 Uhr.

Sagamundo

Simone Reith lädt zum "Elfen filzen" in die Elfenwerkstatt am Mittwoch, den 11. Juli im Veranstaltungsraum des Sagamundos.

Lindenhof

In der Lindenhof Galerie stellen Gabriele Hain & Peter Androsch ihre Werke aus. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, den 12. Juli, um 19 Uhr in Millstatt.

Beide Künstler sind bei der Eröffnungsfeier anwesend. Einführende Worte spricht Werner Schneyder & Petra Weißenböck. Die Ausstellung ist bis 12. August täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Soap Hockey

Als eine der neuen Trendsportarten wird "Soap Hockey" bezeichnet. Auf rutschigem Untergrund wird Hockey gespielt.

Zum ersten Soap-Hockey-Turnier lädt die Perchtengruppe Patres Infernum am Samstag, den 14. Juli, ab 8 Uhr auf den Trainingsplatz des SV Egg in Latschach ein.

Perchtengruppen (mindestens drei Spieler pro Team) oder andere Mannschaften sind aufgerufen mitzumachen. Anmeldungen unter 0664-662 01 06 erbeten.

Weitere Termine gibt es unter www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin.