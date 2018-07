Facebook

Sonntag, 8. Juli: Bergmesse auf dem Salzkofel in der Kreuzeckgruppe © KK/PRIVAT

Schon viele Jahrzehnte wird im Juli eine Bergmesse, organisiert von den Lurnfelder Bergkameraden, auf einem der aussichtsreichsten Berggipfel in der Kreuzeckgruppe abgehalten. Hunderte Wanderer pilgern dafür auf den Gipfel. Anschließend findet ein geselliges Treffen bei der darunterliegenden Salzkofelhütte statt, die in diesem Jahr das 110-Jahr-Jubiläum feiert. Eigentlich sollten die Jubiläumsfeierlichkeiten schon vergangenen Herbst stattfinden, doch Schlechtwetter verhinderte das. Die Hütte gehört zu den ältesten Schutzhütten des gesamten Alpenraumes, die noch so erhalten sind wie sie ursprünglich in den Pionierzeiten des Schutzhüttenbaues am Anfang des letzten Jahrhunderts erbaut wurde. So wurden bisher keine großen Umbauten an der Hütte vorgenommen, nur eine heuer montierte Fotovoltaikanlage erleichtert den Hüttenwirten Martina und Robert Graimann das Bewirtschaften der Hütte. Am kommenden Wochenende ist die Pusarnitzer Almstraße, die sonst für den Verkehr gesperrt ist, geöffnet, auf der die Wanderer bis eine halbe Stunde vor die Salzkofelhütte fahren können.