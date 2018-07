Chöre aus aller Welt buhlen ab Freitag, 6. Juli, um die Gunst von Jury und Publikum im Schloss Porcia in Spittal. Radio Kärnten überträgt den 55. internationalen Chorwettbewerb live.

Zum 55. Mal liefern sich internationale Chöre in Spittal einen fulminanten Auftritt © KK/Veranstalter

Es wird ein musikalischer Wettstreit auf höchstem Niveau. Zehn Chöre aus zehn Nationen stellen sich beim 55. internationalen Chorwettbewerb in Spittal auf die Bühne. Veranstalter ist der Singkreis Porcia in Kooperation mit der Stadt Spittal. Aus 50 Anmeldungen hat ein Komitee rund um Bernhard Wolfsgruber, künstlerischer Leiter und Chorleiter beim Singkreis Porcia, die Teilnehmer ausgewählt. Aus jedem Land darf ein Chor antreten. „Das Repertoire der Chöre war bei der Entscheidung ausschlaggebend, denn das Chorniveau muss zu unserem Wettbewerb passen. Wir achten darauf, ob sich der Chor weltoffen präsentiert“, sagt Wolfsgruber. Der Spittaler Chorwettbewerb ist ein Einladungswettbewerb. „Kost und Logis werden zur Verfügung gestellt. Die Sänger zahlen nur die Anreise“, so Wolfsgruber weiter.