Die Musical-Woche mit Rahmenprogramm in Obertilliach findet begeisterte Anhänger © KK/PRIVAT

Wie sollte eine Sommerbetreuung sein? – Abwechslungsreich! Damit es so ist, machen die Gemeinden Untertilliach, Obertilliach und Kartitsch mit Lesachtal in Kärnten gemeinsame Sache. Die vier Kommunen stellen heuer erstmals in Kooperation eine Sommerbetreuung für Kinder ab fünf Jahren auf die Beine und haben sich dafür so einiges ausgedacht. Jede Gemeinde gestaltet eine Woche mit eigenen Schwerpunkten.

Obertilliach macht ab 16. Juli mit einem Musical-Workshop den Auftakt. Über den Verein Kisi Kids wird mit den Kindern in fünf Tagen ein Musical einstudiert und zum Abschluss auf die Bühne gebracht. „Diese Musicalwoche gibt es bei uns heuer zum dritten Mal. Insgesamt haben sich schon 70 Teilnehmer angemeldet, sogar aus Lienz, Matrei oder Virgen“, sagt Kulturreferent und Vizebürgermeister Andreas Mitterdorfer. In der Gemeinde Lesachtal hat man sich ab dem 25. Juli mit Schnupperklettern, Lamatrekking, Bogenschießen oder Bouldern ganz den sportlichen Aktivitäten verschrieben. Die Betreuer in Kartitsch sorgen ab 30. Juli bei Videodrehs, Fotowettbewerb sowie Film- und Spielenachmittagen für kreativen Schwung. In Untertilliach geht es mit den Nationalparkrangern von 6. bis 8. August für abenteuerliche Erkundungstouren zum Thema Fauna und Flora ab in die Natur.