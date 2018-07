Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieses abbruchreife Haus in der Villacher Straße soll einem Gesundheitszentrum weichen © MARTINA PIRKER

Eine zweite Apotheke wurde kürzlich in Althofen eröffnet. In Radenthein gibt es seit Dezember 2017 ebenfalls ein Ansuchen von Andrea Maria Reidlinger, Angestellte einer Apotheke in St. Veit, zum Betrieb einer neu zu errichtenden Apotheke in der Villacher Straße 33. Nun scheint das Vorhaben ins Stocken geraten zu sein. „Wir hängen von einem Vorgutachten der Österreichischen Apothekerkammer ab, das den Bedarf einer zweiten Apotheke prüfen soll. Ich bin überzeugt, dass es den gibt. In Althofen beispielsweise gibt es rund 4650 Einwohner und kaum Tourismus. In Radenthein hingegen gibt es 5880 Einwohner und der Tourismus in der Region nimmt von Jahr zu Jahr stetig zu“, sagt Reidlinger. Im Gegendtal gibt es nur in Treffen eine Apotheke. Das Apothekengesetz sieht vor, dass bei der Neuerrichtung einer Apotheke, den bestehenden Nachbarapotheken jeweils 5500 zu versorgende Personen verbleiben müssen. „Da sehe ich für uns gute Chancen“, sagt Reidlinger.