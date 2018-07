Elisabeth Leitner und Walter Schneider vom Studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur der FH Kärnten überreichten auf dem Campus Spittal eine Liste mit 246 Unterschriften an die Initiatoren Daniel Ramsbacher und Angelika Lesky.

Angelika Lesky, Daniel Ramsbacher, Elisabeth Leitner, Anna Elisabeth Hochfilzer und Walter Schneider © KK/Fachhochschule

Sie ist eine begeisterte Radfahrerin und so liegt Elisabeth Leitner, Studiengangsleiterin für Architektur an der Fachhochschule Kärnten, der Bau eines Radwegs durch die Lieserschlucht sehr am Herzen. Unterstützung erfuhr Leitner für ihre Pläne von ihrem Kollegen Walter Schneider (Studienbereichsleitung Bauingenieurwesen). Quer durch Kärnten wurden im Campus Unterschriften für die Petition des Tourismusverbands Spittal gesammelt. Daniel Ramsbacher (Obmann) und Angelika Lesky (Geschäftsführerin des Verbands) haben bekanntlich schon im Mai eine Online-Petition und Unterschriftenliste initiiert, mit der der Bau eines Radwegs durch die Lieserschlucht unterstützt werden soll. Mit Hilfe der FH Kärnten wurde inzwischen das Ziel von 1000 Unterstützern erreicht, 14 Tage kann noch abgestimmt oder unterschrieben werden.

