Auf dem Salzkofel findet eine Jubiläumsbergmesse statt, im Gitschtal klingt der Sommer, in Mallnitz wird an bekannte Mineraliensammler erinnert und in Nötsch lädt das Teichfest zum Selberfischen ein.

Auf dem Salzkofel findet die traditionelle Bergmesse statt © kk/Veranstalter

Bergmesse zum Jubiläum

Am Sonntag, den 8. Juli findet, um 11 Uhr, die traditionelle Gipfelmesse auf dem Salzkofel statt. Der 2498 Meter hohe Berggipfel liegt in der Kreuzeckgruppe oberhalb von Sachsenburg und Möllbrücke. Anschließend feiert die darunterliegende Salzkofelhütte mit Musik und geselligem Beisammensein ihr 110-jähriges Bestehen. Die Pusarnitzer Almstraße, die normalerweise für den Verkehr gesperrt ist, ist offen und Wanderer können bis eine halbe Stunde vor die Salzkofelhütte fahren.

Summer(k)lång

Der MGV Weißbriach 1877 lädt heute, Freitag, den 6. Juli, um 19.30 Uhr, zur Jausenstation Stoffelbauer in Weibriach, Gemeinde Gitschtal, zum Summerklång. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt.

Steine & Musik

Hereinspaziert heißt es am Samstag, den 7. Juli, um 17 Uhr, im Besucherzentrum Mallnitz. Unter dem Motto "Steine & Musik" gibt es Erinnerungen an zwei Pioniere unter den alpinen Mineraliensammlern. Christa Molderings hält einen Vortrag über Ernst Pflegerl und Hartwig E. Frimmel erinnert an die Bedeutung von Karl Kontrus für die Erforschung der Mineralogie der Alpen. Anschließend spricht Franz Walter über "Mineralogische Projekte im Nationalpark Hohe Tauern". Musikalisch umrahmt wird der Abend von Wilhelm Pflegerl.

Unterhauser Kirchtag

In der Gemeinde Seeboden wird am Samstag, den 7. Juli auf dem Festplatz in Kötzing der Unterhauser Kirchtag gefeiert. Ab 21 Uhr präsentieren "Die Stockhiatla" ihr Showprogramm und als Stargast tritt Melissa Naschenweng auf.

Am Sonntag, den 8. Juli findet, um 9 Uhr, beim Feuerwehrhaus in Kötzing der Weckruf durch die Trachtenkapelle Seeboden statt. Um 9.30 Uhr beginnt in der Pfarrkirche Unterhaus der Kirchtags-Gottesdienst und anschließend erfolgt der Festmarsch zum Festzelt, wo ein Frühschoppen gefeiert wird. Das Nachmittagsprogramm mit der Musikgruppe "Mölltallica" startet ab 13 Uhr.

Teichfest

Der Sportfischereiverein Nötsch lädt am Sonntag, den 8. Juli, ab 11 Uhr, zum Teichfest beim Fischteich in Emmersdorf in der Gemeinde Nötsch im Gailtal. Es besteht die Möglichkeit selbst im Teich zu fischen.

Beim Teichfest in Nötsch kann auch selbst gefischt werden Foto © KK/Veranstalter

