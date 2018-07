Facebook

Die Absturzursache wird noch untersucht © APA/POLIZEI

Eine „Alouette III“, ein Hubschrauber des Österreichisches Bundesheeres, ist am Freitag beim Landeanflug auf die Wolayerseehütte in in Turbulenzen geraten und abgestürzt. In letzter Sekunde konnten die vier Besatzungsmitglieder unverletzt den Hubschrauber verlassen.