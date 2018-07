Facebook

Ingeborg Bachmanns Schwester Isolde Moser nahm ebenso wie die Cousins Peter und Günter Bachmann an der Denkmal-Enthüllung teil © LEOPOLD SALCHER

In Wien, Paris, Neapel, Berlin oder Rom lebte, schrieb und litt die in Klagenfurt geborene Ingeborg Bachmann. Sie gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen und Prosaschriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Richtig daheim, geerdet und liebevoll aufgenommen fühlte sich die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann nur in Obervellach bei Hermagor. Hier schöpfte sie immer wieder Kraft, um nach Tiefschlägen wieder aufzustehen. Nun erinnert ein Denkmal mit Dorfbrunnen an die berühmte Tochter dieses Ortes. Als Kind und Jugendliche verbrachte sie hier viele Sommerferien im Haus ihres Vaters. Ihre Spaziergänge in der an Eindrücken reichen Umgebung, ließen die Fantasie der jungen Ingeborg reifen. Hier setzte sie erste literarische Schritte. Nun hat Bildhauer Herbert Unterberger aus Hermagor das literarische Werk, das von Höhen und Tiefen gekennzeichnete Leben sowie den geistigen Nachlass Ingeborg Bachmanns in Krastaler Marmor gemeißelt. „Die drei Blätter der Skulptur stehen für ihre Lyrik und Prosa. Der Unterteil soll ihr stürmisches Leben nachzeichnen und die starken Wurzeln zu Obervellach symbolisieren“, sagt Unterberger. Die in den Marmor gemeißelte Frage Bachmanns „Wohin aber gehen wir?“ lässt keinen Betrachter kalt. Das Brunnenwasser fließt durch ein aufgeschlagenes Buch. „Bachmann hat das Quellwasser ihrer Heimat über alles geliebt“, weiß Unterberger.

Festgäste bei der Enthüllung des Denkmals und der Eröffnung des neuen Dorfplatzes Foto © LEOPOLD SALCHER