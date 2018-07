Zwei Segler stürzten in den Millstätter See und versuchten Richtung Ufer zu schwimmen. Ein Katamaranfahrer beobachtete die dramatische Szene, rettete die Männer und brachte sie zu einem Elektroboot.

Dramatische Szenen spielten sich auf dem Millstätter See ab © KLZ/Andrea Steiner

Zwei Urlauber, ein 30-jähriger Wiener und ein 48-jähriger Salzburger, segelten am Sonntag ab 19 Uhr mit einem ausgeliehenen Segelboot auf dem Millstätter See. Gegen 19.45 Uhr befanden sich die beiden Männer in der Seemitte. Plötzlich brach ein Teil der Maststütze des Segelbootes und der Mast fiel um. Auf Grund des starken Windes kippte das Boot und die beiden Männer stürzten in den See. Da sie das umgestürzte Boot nicht mehr aufrichten konnten, mussten sie in Richtung Ufer schwimmen.