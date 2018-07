Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexandra Sedlmaier, „Miss Gran Prix 2018“, stellt sich am Freitag in Velden der Wahl zur „Miss Fête Blanche“ © KK

"In letzter Zeit war alles ein bissl spontan“, sagt Alexandra Sedlmaier, die am Wochenende in Spielberg das Rennen gemacht hat: Die Jury wählte die 20-Jährige – ohne zu zögern – zur „Miss Grand Prix 2018“. „Damit hatte ich gar nicht gerechnet“, sagt die Oberkärntnerin: „Ich hatte eine sehr starke Konkurrenz.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.