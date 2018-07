In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei zu einer Diskothek in Lieserbrücke gerufen. Passanten hatten einen leeren Wagen beobachtet, der über eine Böschung in die Lieser gerollt war.

© FF Lieserhofen

In der Nacht auf Sonntag, um 3 Uhr, verständigten Passanten, welche sich am Parkplatz vor der Diskothek G2 in Lieserbrücke aufhielten, die Polizei. Sie hatten beobachten, dass ein am Parkplatz geparktes Auto plötzlich vom Parkplatz über eine steile Böschung in die Lieser rollte. Beamte der Polizeiinspektion Seeboden, die am Einsatzort eintrafen, stiegen zu dem Fahrzeug ab, um sich zu vergewissern, dass sich keine verletzten Personen im oder unter dem Auto befinden.

Das Fahrzeug war jedoch leer und im Auto war die Handbremse angezogen. Die angeforderten Feuerwehren Seeboden, Lieserhofen und Lendorf versuchten anfangs, das Auto per Seilwinde zu bergen. Weil der abgerollte Pkw am Flussufer auf sehr großen Böschungssteinen zum Stehen gekommen war, befürchtete man, dass die Ölwanne oder der Tank durch das Hinaufziehen an den Böschungssteinen aufgerissen werden könnte.

Um das Gewässer nicht zu verunreinigen, wurde ein Spezialkran angefordert, der den Wagen vom Flussufer über die steile Böschung wieder auf die Straße hob. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Ursache für das Abrollen des Autos war vermutlich ein Defekt der Handbremse.