Die Emberger Alm entwickelte sich in den vergangenen 25 Jahren zu einem Flugsport-Eldorado © KK/FICHTENHEIM

Es vergeht kaum eine Woche, in der kein Flugunfall aus der Region Emberger Alm gemeldet wird. In den vergangenen zwei Monaten wurden von der Polizeiinspektion (PI) Greifenburg elf Unfälle von Paragleitern oder Drachenfliegern registriert, davon endete einer tödlich. Diese Zahlen erwecken den Eindruck, dass sich die Unfälle häufen. Heinz Taurer, Ortsstellenleiter der Bergrettung Oberes Drautal, sagt, man müsse das differenzierter betrachten. Er selbst ist Gleitschirmflieger. Mit seiner Mannschaft steht die Rettung von in Baumkronen gelandeten Flugsportlern auf der Tagesordnung: „Eine Baumlandung würde ich nicht als Unfall bezeichnen. Es handelt sich dabei um eine kontrollierte Landung, die in Flugcamps auch geübt wird. Jene Sportler, die gezwungen sind, eine Notlandung in einem Baum zu machen, bleiben meistens unverletzt.“ Die Bergrettung Oberes Drautal hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auf die Bergung von Flugsportlern spezialisiert. Während der Austragung von Bewerben versehen Bergretter Bereitschaftsdienst, damit bei der Rettung von Verunfallten keine Zeit verloren geht“, betont Taurer.

