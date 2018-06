Kleine Zeitung +

Spittal Lore und Leo bereiteten ganz viel Spaß

Julia Stampfer und Rüdiger Reiner bringen als "Lore" und "Leo" Senioren in Pflegeheimen wieder in Schwung. Bei so viel Humor rückt der Fitness- und Animationscharakter dieser Veranstaltung komplett in den Hintergrund.