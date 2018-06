Zwei Millionen Euro werden in moderne Entsorgungsstation am Bahndamm im Süden von Spittal investiert. Baubeginn ist im Herbst.

Für neues Abfallwirtschaftszentrum investiert Stadt Spittal zwei Millionen Euro © Andrea Steiner

Die ehemalige Pago-Halle am Bahndamm nahe der Drautal Perle ist in die Jahre gekommen. Die Entsorgung von Alt- und Problemstoffen, Verpackungen und sonstigen Abfällen für die knapp 15.500 Einwohner der Bezirksstadt entspricht schon lange nicht mehr dem Stand der Technik. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden nun die finanziellen Weichen für einen Neubau sowie die Adaptierung der angrenzenden offenen Halle gestellt. Zwei Millionen Euro wurden mittels Investitions- und Finanzierungsplan einstimmig beschlossen. 300.000 Euro werden noch heuer im Herbst investiert, 1,7 Millionen im kommenden Jahr. „Der Umbau des Abfallwirtschaftszentrums ist dringend notwendig“, erklärt Vizebürgermeister Peter Neuwirth, der als Immobilienreferent für den gemeindeeigenen Hausbesitz zuständig ist. „Hohe Energie- und Betriebskosten haben die Anlage zusehends unrentabel gemacht. Um unseren Kanal-Spülwagen, der mit Wasser gefüllt ist, im Winter betriebsbereit zu halten, gingen die Heizkosten ins Unermessliche“, so Neuwirth.