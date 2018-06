Ein Hubschrauber des Bundesheeres ist Freitagvormittag in der Nähe der Wolayerseehütte abgestürzt. Vier Personen waren an Bord, die Maschine brennt.

Ein Bundesheer-Hubschrauber ist abgestürzt (Symbolbild) © APA/Martin Wanko

Laut ersten Meldungen der Polizei ist am Freitagvormittag im Bereich der Wolayerseehütte in den Karnischen Alpen ein Hubschrauber des Bundesheeres abgestürzt. Die Absturzstelle befindet sich im Gemeindegebiet von Lesachtal, Nahe der Grenze zu Italien. "Laut ersten Informationen gibt es keine Verletzten, der Hubschrauber steht in Brand", sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. Der Polizeihubschrauber ist auf dem Weg zum Einsatzort.

