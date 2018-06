Wetter Es wird sommerlicher

Facebook

Temperaturen steigen wieder © Fuchs Jürgen

Am Freitag verstärkt sich der Hochdruckeinfluss etwas. Daher zeigt sich tagsüber in weiten Teilen Oberkärntens und vor allem über den breiteren Tälern zeitweise etwas länger die Sonne. Tagsüber bilden sich jedoch auch immer wieder kompaktere Wolken oder dickere Quellwolken aus und speziell in den Nachmittagsstunden sowie über den Bergen sind vereinzelte Regenschauer nicht auszuschließen.