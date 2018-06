Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hüttenbesitzer Andreas Neuschitzer und Nina Bluhm, die künftig die Gäste bewirten wird © WILLI PLESCHBERGER

Wir haben in den vergangenen Jahren viel in die Bergfriedhütte investiert, allerdings überstiegen die Ausgaben permanent die Pachteinnahmen. Wirtschaftlich gesehen, konnte ich das gegenüber den Alpenvereinsmitgliedern nicht mehr verantworten“, sagt Arnold Riebenbauer, Vorsitzender der Sektion Spittal/Drau des Alpenvereines.

Daher ging man auf Käufersuche. „Es gab einige Interessenten, geeinigt haben wir uns mit Andreas Neuschitzer, der ganz andere Möglichkeiten hat, aus der Hütte etwas zu machen“, sagt Riebenbauer. Laut ihm gab es in der Vergangenheit immer wieder Streit mit Mitgliedern des Aufschließungsweges der Ortschaft Neuschitz. Mitglied dieser Genossenschaft ist auch Neuschitzer, der diese Ungereimtheiten aus dem Weg räumte. „Ab 4. Juli baue ich einen 300 Meter langen Zubringerweg zur Hütte. Bisher gab es unterhalb des Hauses einen Parkplatz, von dem aus man 15 Minuten zu Fuß gehen musste. In einigen Wochen können die Autos direkt zu uns fahren“, so der Hüttenwirt. „Ich habe schon länger mit der Objekt geliebäugelt. Mich fasziniert der traumhafte Blick auf den Millstätter See, über halb Kärnten bis hin zu den Gebirgszügen in Italien und Slowenien. Ich habe vor in den kommenden Jahren zu investieren, der bodenständige Charakter der 83 Jahre alten Hütte wird dabei nicht verloren gehen“, sagt der neue Besitzer.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.