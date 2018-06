Höhere Gebühren stehen Hermagorern ins Haus. Es werden insgesamt neun Millionen Euro in die Wasserversorgung im gesamten Gemeindegebiet investiert.

Hermagor investiert kräftig in die Infrastruktur der Wasserversorgung. Zum Beispiel in Hochbehälter © KK/Hermagor

Hermagor braucht mehr Wasser, wurde Mittwochabend im Gemeinderat der Stadtgemeinde festgestellt. Um die Versorgung zu gewährleisten müssen kostenintensive Investitionen getätigt werden, darüber waren sich die politischen Vertreter einig. An Spitzentagen werden in der Stadtgemeinde bis zu 1100 Kubikmeter Wasser pro Tag verbraucht. Laut Berechnungen der Firma Quantum liegt der Investitionsbedarf im Gebührenhaushalt Hermagor (Talbereich) bei 3,4 Millionen Euro, auf der Sonnenalpe Nassfeld sind Investitionen von 3,8 Millionen und im Gebührenhaushalt Schlanitzer Alm an die 1,8 Millionen Euro notwendig.