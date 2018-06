Spittal Überwachsenes Parkschild sorgt für Strafzettel

Grünes Ärgernis am Neuen Platz: Ein Strauch verdeckt den Hinweis auf gebührenpflichtige Längsparkplätze.

Überwachsenes Schild am Neuen Platz © Camilla Kleinsasser

Für Verwirrung sorgte in den vergangenen Tagen ein, von einem Strauch verdecktes Parkschild am Neuen Platz. Die Längsparkplätze sind seit Kurzem gebührenpflichtig (Parkdauer maximal 180 Minuten). Das Schild, das in Fahrtrichtung Spittal Nord, darauf hinweisen sollte, ist jedoch von einem Gebüsch zugewachsen und nicht lesbar.