Oberkärnten Fußgängerin von Lkw erfasst: Frau starb

In Spittal an der Drau wurde eine Fußgängerin (85) von einem Lkw erfasst. Die Frau starb noch an der Unglücksstelle. Der Unfall ereignete sich Donnerstag am frühen Vormittag.