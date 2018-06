Facebook

Erfrischender Juni. Die Spatzen finden es lustig. © Claudia Lux

Oberkärnten liegt am Donnerstag am Rand eines Tiefdruckgebietes über dem Balkan. Es steuert vom Nordosten her wieder etwas feuchtere Luft ins Land und somit ziehen auch dichtere Wolkenfelder im Tagesverlauf auf. Zwischendurch scheint aber zunächst auch die Sonne und es ist somit freundlicher.