ServusTV-Serie „Heimatleuchten“ zeigt den Fluss in all seinen Facetten. Die filmische Reise führt vom Ursprung am Toblacher Feld bis nach Lavamünd.

Das Filmteam mit Gerhard Schmid beim Interview in Feistritz/Drau © Jandl

Das Wasser fließt in sattem Grün, die Vögel zwitschern und der sanfte Wind lässt die Blätter rauschen. So idyllisch präsentierte sich die Drau gestern früh bei Feistritz/Drau. Ein fünfköpfiges Filmteam dreht für die ServusTV-Serie „Heimatleuchten“ eine Reportage über die Drau. Kajak-Ass Gerhard Schmid paddelte Richtung Villach und präsentiert Kärntens größten Fluss von seiner sportlichen Seite. „Solche Projekte finde ich spannend, es ist ein Ausflug in eine andere Welt“, so der Sportler aus Klagenfurt.

