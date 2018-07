Die Laienspielgruppe Bad Kleinkirchheim lädt zum Jubiläumsstück nach St. Oswald, in Spittal finden ab sofort wieder wöchentliche Kulturspaziergänge statt und in Hermagor erfährt man mehr über Speisen aus der Natur.

Die Laienspielgruppe Bad Kleinkirchheim spielt das Stück "Erde" © KK/Veranstalter

Laienspielgruppe Bad Kleinkirchheim

Zum 40-Jahr-Jubiläum zeigt die Laienspielgruppe Bad Kleinkirchheim, unter der Regie von Kurt-Josef Schildknecht, das Stück "Erde" von Karl Schönherr. Premiere feiert das Volksstück am Donnerstag, den 5. Juli, um 20 Uhr, im Hinteregger Stadl in St. Oswald. Weitere Termine sind Freitag, 6. und Samstag, 7. Juli, Donnerstag, 19. und Freitag, 20. Juli sowie Donnerstag, 2. und 16. August, Freitag, 3. und 17. August und Samstag, 4. und 18. August, jeweils um 20 Uhr.

Weiters besteht die Möglichkeit der Bergbauernkulinarik. Das heißt es kann vor der Aufführung, ab 18 Uhr im Gasthof Hinteregger, ein 3-Gang-Menü konsumiert werden.

Da die Plätze begrenzt sind, wird um Reservierung unter der Telefonnummer (04246) 20 82 63 gebeten. Karten für das Theater sind um 22 Euro erhältlich in Verbindung mit der Bergbauernkulinarik beträgt der Preis 39 Euro.

Kulturspaziergang durch Spittal

Einblicke in das kulturelle Stadtleben von einst und jetzt gibt es im Juli und im August wieder jeden Dienstag, ab 10 Uhr, in Spittal. Sigrid Gauster führt zu den bedeutenden Baulichkeiten wie dem Schloss Porcia, dem Khevenhüller Palais, der Stadtpfarrkirche und dem Spittl. Treffpunkt ist das Hauptportal des Schlosses Porcia, Gruppen können nur gegen Voranmeldung im Tourismusbüro unter Tel. (04762) 372 00 teilnehmen.

"Die Speisekammer aus der Natur"

Am Donnerstag, den 5. Juli findet im Gailtaler Heimatmuseum, um 19.30 Uhr, ein Vortrag zum Thema "Die Speisekammer aus der Natur" statt. Nahrungsmittel aus der Natur zu beziehen war früher gang und gäbe und ist heute etwas in Vergessenheit geraten. Der Referent Michael Machatschek spricht über die Aufbereitung von essbaren Wildpflanzen und zeigt viele Beispiele davon.

Dass sich Wildgemüse gut einlegen lässt erfährt man bei einem Vortrag in Hermagor Foto © KK/Machatschek

Kino beim Wirt

Im Rahmen der Reihe "Kino beim Wirt" wird am Donnerstag, den 5. Juli, um 20.45 Uhr, beim Gasthof Grünwald in St. Stefan, Gemeinde Dellach im Gailtal der Film "Remember me" gezeigt. Das Filmdrama ist für Personen ab zwölf Jahren geeignet.

