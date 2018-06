Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine besondere Art der Unterhaltungskunst bietet Dominik Pacher aus Obervellach an. Als angehender Mentalist kann er auch Gedankenlesen © KK/Steinthaler

"Lies mal in meinen Gedanken!" Das ist ein Satz, den Dominik Pacher oft hört. Kein Wunder, will doch jeder wissen, ob er es tatsächlich kann. Der Obervellacher macht sich ab August nebenberuflich als Mentalist selbstständig. Hauptberuflich ist er Außendienstmitarbeiter in der Getränkebranche und betreut die Gastronomiebetriebe im Bezirk Spittal.

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt der 26-Jährige, nimmt einen Stapel Karten, lässt eine beliebige ziehen, stellt einige gezielte Fragen und kontert: „Das Symbol auf der Karte ist ein Stern.“ Volltreffer! Aber wie funktioniert das?