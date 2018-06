Facebook

Die alte Amlacher Brücke über die Drau im Osten von Spittal ist ab sofort gesperrt: Gefahr in Verzug! © Ralf Gosch - Fotolia

"Das Gutachten eines von uns beauftragten Ziviltechnikers ergab, dass die alte Amlacher Brücke durch Materialermüdungen nicht mehr den Sicherheitsrichtlinien entsprechen könnte", erklärte Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ) auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Der Referent für Straßen- und Wasserbau weist darauf hin, dass die Amlacher Brücke im Osten der Bezirksstadt seit Jahren zu den Sorgenkindern der Stadt zählt. "Wir haben Schüler der HTL Villach beauftragt, eine Bestandsaufnahme für unser Brücken-Verzeichnis zu erstellen. Das Ergebnis lautete ganz klar: Die Brücke hat Mängel", so Staudacher.

Nachdem das Ergebnis des Schulprojektes auf dem Tisch lag, wurde ein Ziviltechniker mit der Prüfung beauftragt. Dieser stellte Materialermüdungen beim Tragwerk fest. "Wir wollen kein Risiko eingehen, für mich steht nach dem Fachgutachten fest: Es herrscht Gefahr in Verzug", so der Referent. Die Brücke wurde daher am Dienstag in Auftrag von Bürgermeister Gerhard Pirih (SPÖ) für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung für die rund 600 Einwohner von Ober- und Unteramlach sowie der Ortschaft Kleinsass und des "Kleinsasserhofes" erfolgt flussaufwärts über die Wirtschaftsbrücke der Verbandsdeponie. Die Sperre bleibt laut Pirih auf unbestimmte Zeit aufrecht, die weitere Vorgangsweise wird geprüft.

Stadtrat Staudacher und Bürgermeister Pirih Foto © KK/Stadtgemeinde-EGGS-PRESS

