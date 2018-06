Facebook

Wolfgang Krenn, seit Sonntag neuer Bürgermeistr von Berg. Er erhielt knapp 64 Prozent der Stimmen © MARTINA PIRKER

Glückwünsche von Bürgern, Parteikollegen auf Landes- und Bezirksebene, von Kunden und Freunden rissen auch gestern nicht ab. Wolfgang Krenn ist überwältigt von so vielen „ehrlich gemeinten und wohlwollenden Worten“, die ihn via Telefon, WhatsApp und Gesprächen erreichten. Viel Zeit blieb Krenn aber nicht, seinen Wahlsieg zu feiern, denn Sonntagabend war er bei der Siegerehrung der Valeina Dance Show in Lienz, bei der auch eine Berger Gruppe teilgenommen hat. Am Montag standen einige Verhandlungen auf dem Programm.

