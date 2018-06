Facebook

Thomas Rettl, Anton Wolligger, Anita Gössnitzer, Erwin Maier, Gerhild Hartweger und Mc Schuli © WILLI PLESCHBERGER

Liebhaber der Highlands und der Rettl-Mode trafen sich zur 7. Alpen-Kilt-Wanderung in Obervellach. Die Strecke wurde dieses Jahr geändert, um den internationalen Teilnehmern weitere schöne Plätze im Mölltal zu zeigen. So wurden auch die Weinberge am Pfaffenberg und die Burg Falkenstein besucht. Über vierzig angemeldete Vierergruppen erlebten Konzerte von Hans Söllner und Mölltallica sowie eine Modeschau am Obervellacher Hauptplatz. Die Teams erprobten sich im Armbrust- und Luftdruckgewehrschießen, Segwayfahren, Golf-Putten, Basketball, Darten, Holz sägen und anderem mehr.