Schwerer Verkehrsunfall Montagfrüh auf der Drautalstraße (B100). Eine 33-jährige Frau aus Zell am See (Salzburg) war kurz nach 5.30 Uhr mit ihrem Pkw von Spittal in Richtung Lienz unterwegs. Auf Höhe Rasdorf in der Gemeinde Greifenburg, Bezirk Spittal/Drau, kam ihr Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und schlitterte rund hundert Meter an der Leitschiene entlang.