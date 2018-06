In Dellach im Drautal kollidierte am Sonntag ein Moped mit einem Pkw. Die 15-jährige Mopedlenkerin und ihre Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

© KLZ/Scheriau

Verkehrsunfall am Sonntag in Dellach im Drautal. Eine 15-jährige Mopedlenkerin aus Irschen übersah auf einer Kreuzung das Auto einer 22-jährigen Frau aus Dellach. Das Moped prallte dabei gegen das linke Vorderrad des Pkw. Die Mopedlenkerin und ihre ebenfalls 15-jährige Beifahrerin kamen zu Sturz und wurden leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin erlitt bei dem Unfall einen schweren Schock und musste von der Rettung in das Krankenhaus nach Spittal/Drau gebracht werden.