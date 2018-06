Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexandra Regenfelder macht Seifen in allen Formen und Farben © KLZ/Markus Traussnig

Kleine Reindlinge, bunte Cupcakes, rosa Schnitten mit Rosenblüten verziert, empfangen den Besucher mit einladendem Duft. Hineinbeißen sollte man in die wohlgeformten Köstlichkeiten aber nicht, denn bei Alexandra Regenfelder ist man nicht in einer Bäckerei. Die Irschenerin rührt in ihrer Werkstatt im Untergeschoß des charmanten Holzhauses, das sie als Ferienhaus vermietet, nämlich keine Teige, sondern Naturseifen an.

„Aussehen tut es am Anfang aber ähnlich“, sagt Regenfelder lachend und zeigt mit ihrem Rührlöffel demonstrativ in den Topf auf der Anrichte ihrer kleinen küchenähnlichen Manufaktur. Die Masse sieht wirklich aus wie Teig. „Hier habe ich Natronlauge aus der Apotheke mit Flüssigkeit verbunden. Je nachdem, welche Seife ich mache, nehme ich dazu Olivenöl, Kakaobutter, Nachtkerzen-, Lein- oder Zirbenöl, Rosenwasser, Ziegenmilch, ätherische Öle. Alles der Nase nach“, lächelt die Mutter zweier Töchter.

Von Haarshampoo bis Hundeseife

Thymian kommt etwa in eine Haarshampoo-Seife, Weihrauch wirkt entzündungshemmend und desinfizierend in Rasierseife. Sogar Hundeseife stellt Alexandra Regenfelder für Kunden her. „Da kommt Niemöl hinein. Das mögen die Insekten nicht. Man kann so vieles verwenden, immer wieder kreativ sein, Neues ausprobieren“, schwärmt die Unternehmerin, schnappt sich ein Schälchen mit getrockneten Kräutern aus dem eigenen Garten und rührt diese in die Masse ein.

Kleine Totenkopfseifen

„Das wird eine Kräuterseife“, sagt Regenfelder, die auch einen Sinn für Verspieltes hat, was die vielen Farben und Formen ihrer Produkte zeigen. Sogar kleine Totenkopf-Seifen gibt es. „Die Kinder mögen so was“, erzählt die gelernte Köchin, die lange auf Saison und in London gearbeitet hat. Nach Irschen kam die gebürtige Salzburgerin mit Familie durch ihren Vater: „Er war am Weißensee immer zum Fischen auf Urlaub. Irgendwann hat er in Irschen ein Grundstück gekauft. Hergezogen sind aber dann wir“, erzählt Regenfelder.

Irschen: Besuch in der Seifenwerkstatt Seifen in allen Formen und Farben fertigt Alexandra Regenfelder in ihrer Seifenwerkstatt in Irschen. KLZ/Markus Traussnig Mit ihren Produkten ist sie auf Märkten in ganz Kärnten, Salzburg, bis hin zum Attersee unterwegs. KLZ/Markus Traussnig Kräuter in der Seife sorgen für ein sanftes Peeling beim Duschen. KLZ/Markus Traussnig Die Kräuter sammelt die Irschenerin selbst: "Das ist meine Träumer-Arbeit. Da lässt es sich richtig entspannen." KLZ/Markus Traussnig Auch ätherische Öle entfalten in der Seife ihre Wirkung. KLZ/Markus Traussnig Klicken Sie sich durch die Bilder aus der Werkstatt ... KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig 1/23

Anfänge im Kräuterdorf

Auch in Irschen war sie zu Beginn als Köchin tätig und begann, sich im Kräuterdorf einzubringen. „Angefangen habe ich mit Blumengestecken, Kräuterkissen und Kochworkshops rund um Kräuter. Und an meinem Stand am Weißenseer Markt habe ich selbst gemachte Marmeladen, Essig, Öl, Chutney, Kräutersalz und Rosengelee angeboten. Die Seife habe ich zugekauft und schön verpackt. Das hat mich aber bald gestört und ich wollte Seifenmachen lernen“, erinnert sich Regenfelder.

Seifensiederin im Vollzeitjob

„Vor fünf Jahren habe ich die Prüfung zur Seifensiederin abgelegt“, sagt die Drautalerin. Aus dem Hobby ist längst ein Vollzeitjob geworden. Regenfelder ist auf Märkten in ganz Kärnten, Salzburg bis zum Attersee unterwegs. Nicht nur dort sind ihre liebevoll und oft detailreich handgefertigten Produkte gefragt. „Ich arbeite auch auf Auftrag für Hotels, Wiederverkäufer, Greißler und Hochzeiten. Für eine Brauerei liefere ich Bierseife, Honigseife fürs Gailtal und mehr“, zählt Regenfelder auf und schüttet die vorher gefertigte, dickflüssige Seifenmasse, die optisch einer Kräutersuppe ähnelt, in ein längliches Holzmodel.

Kräuter sorgen für Peeling

„Morgen ist der Block hart und ich kann die Seife in Stücke schneiden.“ Fürs Kräuterfestival kommendes Wochenende in Irschen nämlich, braucht Alexandra Regenfelder für ihren Stand genügend Kräuterseife, die ein beliebtes Mitbringsel ist: „Die Kräuter sorgen für ein sanftes Peeling beim Duschen.“

19. Kräuterfestival Programm. Das 19. Irschner Kräuterfestival findet am 30. Juni und am 1. Juli jeweils ab 10 Uhr im Ortszentrum von Irschen im Oberen Drautal statt. Im Programm sind wieder Führungen und interessante Vorträge. www.kraeuterdorf.at www.seifen-werkstatt.at

Mehr zum Thema Irschen Zu Besuch in Alexandra Regenfelders Seifenwerkstatt

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.