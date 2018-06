Gemeindeeigenes Freibad in Reißeck glänzt jetzt durch Barrierefreiheit und neue Technik. Weitere Maßnahmen folgen.

Kurt Felicetti und Thomas Stefan freuen sich über die Saisoneröffnung © Camilla Kleinsasser

Vor kurzem sah es noch aus wie eine Baustelle, jetzt strahlt das gemeindeeigene Freibad in Reißeck. Über 700.000 Euro wurden in die Sanierung investiert. Obwohl das Bad laut Bürgermeister Kurt Felicetti einen jährlichen Abgang von 70.000 bis 80.000 Euro verursacht. „Wir haben trotzdem entschieden Geld in die Hand zu nehmen. Wir wollen den Leuten etwas bieten, Zuzugs- nicht Abgangsgemeinde sein“, begründet er. Das Bad hat pro Saison rund 12.000 Besucher.

Möglich war die Investition auch mit Mitteln des Mölltalfonds (200.000 Euro), interkommunaler Zusammenarbeit mit Mühldorf, die vom Land mit 200.000 Euro gefördert wurde, aber auch starker Wirtschaft und damit Steuerleistung in der Gemeinde mit 63 Betrieben.

Neue Technik und barrierefrei

Im Herbst – nach 41 Jahren Betrieb – wurde die Technik im Keller des Bades erneuert: „Filteranlagen, chemische Aufbereitung, Steuerungstechnik mit Fernwartungszugriff. Vorher war alles mechanisch“, erklärt Vizebürgermeister Thomas Stefan. Besonders stolz ist man auf das 33 Meter lange, 16 Meter breite, bis zu 1,60 Meter tiefe Sportbecken, das im Februar frei gelegt wurde, um neue Rohre vom Technikraum her zu legen.

Um Bodeneinströmdüsen im Sportbecken zu verlegen, musste das Becken frei gelegt werden Foto © KK/Gemeinde

„Beratend zur Seite stand unser mittlerweile pensionierter, langjähriger Bademeister Werner Stefan, der hier jedes Rohr kannte“, lobt Felicetti und dankt auch den Anrainern für ihr Verständnis, ebenso Architektin Patricia Egger sowie Wolfgang Kranabether und seinem Ingenieurbüro für die rasche Abwicklung. Das Bad samt Beckeneinstieg und Sanitäranlagen ist nun barrierefrei.

Weitere Sanierungsmaßnahmen

Offen ist nun noch die Bewässerung für die riesige Liegewiese mit Beachvolleyballplatz und vielen Bäumen. Kommendes Jahr soll auch das Nichtschwimmerbecken saniert werden.

FREIBAD REISSECK Zeiten. Das Bad hat bis 2. September täglich bei Schönwetter von 10 bis 19 Uhr offen. Eintritt mit der Kärnten Card gratis. Es gibt auch Saisonkarten fürs Bad sowie in Verbindung mit der Kreuzeckbahn. Mit dem Badstüberl gibt es auch ein Restaurant. Schwimmkurs. Von 9. bis 20. Juli wird ein Schwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren mit Daniela Brunner angeboten. Info/Anmeldung bis 6. Juli: Tel. 0699-11 84 12 12.

