Im Roglgraben in Lassach brach Freitagnachmittag in einem Waldstück Feuer aus. Das unwegsame Gelände und Wind erschwerten den Einsatz. Durch das rasche Einschreiten konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Kameraden kämpften sich im steilen Gelände zu den Glutnestern durch © A. Krejci

"Am Freitagnachmittag meldeten mehrere Anrufer bei der Landesalarm- und Warnzentrale eine starke Rauchentwicklung im sogenannten Roglgraben in Lassach, Gemeinde Obervellach", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Obervellach auf ihrer Facebook-Seite. Um 15.32 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Bereits am Vortag hatte dort ein Baum gebrannt, der durch einen Blitz entfacht worden war. Freitagnachmittag dürften dann Glutnester in diesem Bereich erneut aufgeflammt sein.

"Glutnester händisch freigegraben"

Nicht nur das unwegsame und steile Gelände in rund 1300 Metern Seehöhe, auch der plötzlich aufkommende Wind. "Die Feuerwehrleute mussten sich mehrere hundert Meter über steiles Gelände zum Brandherd

vorkämpfen. Dank des rund zweistündigen Einsatzes des Hubschraubers mit massiven Wasserabwurf auf das betroffene Gebiet konnten der Brand auf ein kleines Gebiet eingegrenzt werden. Seitens der Feuerwehrleute vor Ort mussten unzählige unter der Erde befindlichen Glutnester händisch freigegraben und dann abgelöscht werden. Mit Rückenspritzen, Krampen und Motorsägen wurden die Brandstellen bearbeitet", berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Spittal/Drau.

Es gelang den Kameraden trotz des unwegsamen Geländes, das Feuer rasch zu löschen Foto © FF Mallnitz/Facebook

Die Feuerwehren Obervellach, Flattach/Fragant, Mallnitz und Penk sowie der Waldbrandzug Spittal/Drau rückten aus. Der Polizeihubschrauber „Libelle Kärnten“ wurde ebenfalls hinzugezogen. "Unsere Aufgabe bestand den Hubschrauberlandeplatz in Mallnitz zu errichten und anschließend Füllarbeiten durchzuführen", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Mallnitz auf ihrer Facebook-Seite. Insgesamt standen fünf Feuerwehren mit etwa 70 Mann im Einsatz.

Einsatz in Obervellach Foto © FF Mallnitz/Facebook

Glücklicherweise war das Feuer rasch entdeckt worden. Dadurch gelang es den Einsatzkräften, den Brand binnen weniger Stunden einzudämmen. Gegen 19.05 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Hubschrauber-Crew erkundete anschließend noch die Lage von oben, um ein Aufflammen etwaiger Glutnester zu verhindern. Die FF Obervellach übernahm die Brandwache.

Mit Hilfe des Polizeihubschraubers gelang es, das Feuer zu Löschen Foto © M. Neuwirth