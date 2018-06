Facebook

Wolfgang Krenn, Peter Hassler und Gerhard Mentil © (c) WILLI PLESCHBERGER

Am Sonntag schreiten die Bürger aus Berg im Drautal und Kappel am Krappfeld zu den Wahlurnen. In der Unterkärntner Gemeinde ist eine Bürgermeister-Wahl notwendig, weil der bisherige Bürgermeister, Martin Gruber (ÖVP), Landesrat wurde.