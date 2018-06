Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bald soll der City-Jet über die Strecke Arnoldstein – Hermagor flitzen © KK/ÖBB

Es war das Jahr 1894, in dem die Grazer Schlossbergbahn eröffnete, die elektrische Lokalbahn Gmunden als eine der weltweit steilsten Adhäsionsbahnen in Betrieb ging und der erste Zug auf den Schienen von Arnoldstein bis nach Hermagor fuhr.

Schon damals wurde über eine Verlängerung der Strecke bis nach Kötschach-Mauthen nachgedacht. Diese kam erst 1915 aus kriegstechnischer Notwendigkeit im Schnellverfahren. Russische Kriegsgefangene stampften mit minderwertigem Material eine Strecke im kürzesten Verlauf quer durchs Gailtal aus dem Boden. 101 Jahre später wurde dieser Streckenabschnitt unter großem Wehklagen wieder eingestellt. Obwohl die Streckenführung nicht optimal war, hatte man die Gailtalbahn lieben gelernt. Das billige Grundmaterial wurde kostspielig erhalten. Als Trostpflaster bekam das Obere Gailtal ein dichtes Busnetz. Die Untere Gailtalbahn blieb nicht nur erhalten, in sie wird jetzt groß investiert.

Ankunft eines Verwundetentransportes mit der Gailtalbahn während des 1. Weltkrieges in Arnoldstein Foto © Gailtaler Heimatmuseum

30 Millionen Euro, hieß es anfangs. Am Tag des Spatenstichs korrigierte man die Summe offiziell um das Doppelte nach oben: Verkehrsministerium, die ÖBB und das Land Kärnten stecken bis 2019 61 Millionen Euro in die Gailtalbahn. „30 Millionen sind die Elektrifizierung und die neuen Bahnsteige. Weitere 31 Millionen Euro sind Investitionen in die Streckenerhaltung, also neue Brücken und ähnliches“, erklärt Sprecher Christoph Posch.

Gailtalbahn gesperrt Die Elektrifizierung der Gailtalbahn von Arnoldstein bis Hermagor bringt vorerst Einschränkungen. Von 9. Juli bis 11. November wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Bahnstrecke ist für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Ein weiteres mal wird sie vom 8. Juli bis 14. Dezember 2019 gesperrt.

Konkrete Projekte sind: Die Entflechtung von Güter- und Personenverkehr am Bahnhof Hermagor. Dort werden außerdem zwei von vier Gleisen elektrifiziert. Alle derzeit bestehenden 46 Eisenbahnkreuzungen werden überprüft und etwa 20 davon technisch (mit Lichtzeichen oder Schranken) gesichert oder aufgelassen. In Nötsch wird eine Brücke komplett ersetzt, in Hermagor ein Übergang in Richtung Bürgermoos gebaut. Mit all den Investitionen soll die Sicherheit erhöht und außerdem die Reisezeit um einige Minuten verkürzt werden.

Sämtliche Bahnhöfe (Nötsch, Emmersdorf, St. Stefan-Vorderberg, Görtschach-Förolach, Pressegger See, Vellach-Khünburg, Hermagor) und Haltestellen werden erneuert und barrierefrei. Zusätzlich werden alle Haltepunkte mit Park&Ride sowie Bike&Ride Plätzen ausgestattet, um den Umstieg von Individualverkehr in die S-Bahn attraktiver zu machen.

Aber es gibt auch schon vorprogrammierte Herausforderungen. Viele Baustellen sind im sensiblen Natura 2000 Gebiet, Europaschutzgebiet und Vogelschutzgebiet. Die Bauzeiten werden deshalb in Brut- und Laichzeiten eingeschränkt, Schutzmaßnahmen für angrenzende Biotope, Wiederherstellung beanspruchter Flächen und Schaffung von Ersatzmaßnahmen projektiert. Die Oberleitungsmasten werden zum Schutz stark bedrohter Vogelarten wie Uhu, Graureiher, Schwarz- und Weißstorch mit Vogelschutzhauben versehen.

Offen ist, wie Gailtaler Unternehmen künftig Züge be- und entladen werden. Denn ihre firmeninternen Gleisanlagen sind nicht auf eine Elektrifizierung eingestellt. Ob für den Güterverkehr weiterhin die Dieselloks im Einsatz bleiben, ist fraglich.

Fakten zur ÖBB Transport. In Kärnten befördert die ÖBB 7,7 Millionen Fahrgäste mit dem Zug.

Netz. 510 Kilometer Streckennetz ziehen sich durch Kärnten.

Ausbau. Die ÖBB investieren heuer in Kärnten rund 241 Mio. Euro in die Erneuerung und in den Neubau der Infrastrukturanlagen und sind damit einer der größten Investoren im Land. Bis 2023 fließen im Auftrag des Bundes rund 1,67 Milliarden Euro nach Kärnten.

Cityjet. Im kommenden Jahr werden 15 moderne Cityjets angekauft, die im Nahverkehr eingesetzt werden.

Die Obere Gailtalbahn zu reaktivieren ist derzeit kein Thema. Der Verein Gailtalbahn bemüht sich, die Strecke zumindest für den Tourismus zu betreiben. Sonderzüge und sogar Fahrraddraisinen – ein Schienenfahrzeug mit mit Pedalantrieb – sollen Gäste locken. Ideen gibt es viele, allein die Finanzierung steht in den Sternen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.