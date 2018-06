Facebook

Ein Blick in die neuen Büroräumlichkeiten von Bezirkspolizeikommando und Polizeiinspektion Spittal © Riepress

Die Polizisten in Spittal sind die coolsten in ganz Österreich. Das ist belegt, denn die Spittaler Beamten haben etwas, um das sie alle anderen Kollegen beneiden: Eine Klimaanlage. Als bislang einzige Polizeiinspektion in ganz Österreich. „Wir sind darüber schon sehr glücklich. Es hat im Sommer bis zu 37 Grad in den Räumen gehabt“, sagt Inspektionskommandant Josef Brandner. Von Jänner bis September wurden die Räumlichkeiten von Bezirkspolizeikommando und Polizei am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz generalsaniert. Am Freitag wurden sie offiziell neu eröffnet.

