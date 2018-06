Facebook

Unter diesem Weg soll die Anspeisung für das Mühlbach- Gerinne erfolgen © Leopold Salcher

Die Bürgerinitiative „Rettet den Mühlbach“ will den kleinen teilweise offenen und verrohrten Bach im Stadtgebiet von Hermagor unbedingt erhalten und hat deshalb sogar bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) Anzeige gegen eine Privatperson und die Stadtgemeinde Hermagor eingebracht. Einst trieb der Mühlbach – als künstlicher Seitenarm der Gössering – Mühle, Kleinkraftwerk, Schmiede und Sägewerk an. Seit Anfang Juni ist das Bachbett trocken, weil das Wasser durch eine offene Schleuse auf einem privaten Grundstück am Beginn des Baches wieder in die Gössering fließt. Dieses Grundstück hat ein Hermagorer Beamter privat aus „öffentlichem Gut“ erworben. 2013 beantragte er die Errichtung eines Kleinkraftwerkes nahe der Wehranlage. Die BH erließ 2016 dazu einen Bewilligungsbescheid mit Auflagen, hinsichtlich der Restwassermenge, die im Mühlbach zu fließen hat.