Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kärntner Nockringer haben Tradition: Der Kampf beginnt mit dem „Zåmmgreifn“ und endet, wenn einer am Boden liegt © (c) Gert Köstinger

Ringen, der Kampf Mann gegen Mann, ist in den Nockbergen seit 1812 als Brauchtum belegt. Ging es früher um die Gunst schöner Bauerntöchter, so kämpfen die Burschen heute um Anerkennung und Sachpreise. Etwa 30 Ringer halten aktuell in den Kärntner Nockbergen diesen Brauch hoch.

„Es sind meist Naturburschen von bäuerlichen Betrieben, Forstarbeiter und Sägewerker, die das Ringen betreiben“, schildert Rudolf Obergrießnig (62), Landesobmann der Kärntner Ringer. Heuer stehen neun Veranstaltungen im Kalender der Ringergemeinschaft Nockberge. Der Höhepunkt, die Landesmeisterschaft, wird am 26. August in Sirnitz ausgetragen.

In Lodenjacken und Lederhosen kämpfen die Burschen. „Der Gegner gilt als geschlagen, wenn er mit einem Körperteil oberhalb des Knies den Boden berührt. Im Gegensatz zum Judo wird bei den Ringern am Boden nicht gekämpft“, erklärt Obergrießnig. Trainiert wird einmal pro Woche. „Wir betreiben Brauchtum, keinen Sport“, sagt der Landesobmann. Am 22. Juli treten die starken Männer beim Restaurant Waldtratte in Bad Kleinkirchheim gegeneinander an. Also dann: „Zåmmgreifen! Los!“