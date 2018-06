Facebook

Heute lockt kein Badewetter © (c) dpa (Kay Nietfeld)

Vom Norden erreichen uns am heute, Sonntag, wieder etwas feuchtere Luftmassen. Deshalb sind die Wolken tagsüber auch oft dichter. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch und besonders nach Süden hin zeitweise etwas länger. Hin und wieder sind sogar einzelne Regenschauer zu erwarten, vor allem im Bereich des Alpenhauptkamms. Die Schneefallgrenze liegt dabei nahe 2400 m Seehöhe. "Es ist auch doch merklich zu kühl für die herrschende Jahreszeit und Badewetter ist somit wirklich kein Thema", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten. DieTemperaturen steigen in den Nachmittagsstunden meist nur auf Werte unter 20 Grad. So erwarten wir zum Beispiel in Millstatt und in Dellach im Gailtal Werte um 18 oder 19 Grad.