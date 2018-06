Facebook

Kinder lassen sich in die große Bühnenwelt entführen © KK/Komödienspiele, Archiv

Wir, die Theatermacher, eröffnen über das Schauspielen ein Reich der Träume und der Möglichkeiten, die über unseren Alltag hinausweisen“, machen die Schauspieler des Ensemble Porcia in Spittal Nicola Howes, Ferdinand Kopeinig, Anna Knott, Markus Tavakoli, Marcus Thill und Reinhardt Winter Lust auf die heurigen Seminare und Workshops der Komödienschule Porcia. Sie bieten wieder Schauspielkurse für Kinder ab sechs Jahren sowie für Erwachsene an. Theatererfahrung ist keine erforderlich. Es geht den Profis darum, Einblicke in die Bühnenwelt sowie den Spaß am Schauspielen zu vermitteln. Ab zehn Anmeldungen findet ein Schauspielkurs für Kinder in englischer Sprache statt. Wer seine Sprechtechnik verfeinern möchte, ist im Seminar „Stimme und Sprechen“ mit Stimmtrainerin und Theaterpädagogin Hannah Heckhausen gut aufgehoben.

Die Komödienschulwoche startet am 6. August, Sprechtraining und Schauspielwochenende starten am 17. August. Bis 20. Juli werden schriftliche Anmeldungen für alle Veranstaltungen entgegengenommen. Informationen gibt es beim Kulturamt in Spittal unter der Telefonnummer (04762) 5650 223.